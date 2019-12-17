Адміністрація Трампа не визнає геноцид вірмен всупереч рішенню Сенату

Державний департамент США у вівторок заявив, що не вважає масові вбивства і депортацію вірмен Османською імперією у першій половині ХХ століття геноцидом всупереч рішенню Сенату США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Речниця Держдепартаменту заявила, що адміністрація Дональда Трампа продовжує розглядати події як "одне із найгірших масових звірств".

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"Позиція адміністрації не змінилася. Наші погляди відображені у заяві президента з цього питання в квітні минулого року", - зазначила речниця Держдепу Морган Ортагус.

У своїй заяві до Всесвітнього дня пам'яті вірмен 24 квітня Дональд Трамп визнав, що починаючи з 1915 року понад 1,5 мільйона вірмен були "депортовані, вбиті або відправлені на смерть" за Османської імперії. Проте Трамп не назвав події геноцидом.

Минулого тижня Сенат США одноголосно прийняв резолюцію про визнання геноциду вірмен офіційною політикою США.

Туреччина висловилася проти того, щоб влада США називала події геноцидом. Анкара стверджує, що події початку ХХ століття є спірними й науковці не дійшли щодо них консенсусу.

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Міністерство закордонних справ Туреччини викликало посла США, щоб висловити свій гнів з приводу голосування, звинувативши США в політизації історії.

На тлі цих подій президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може закрити дві свої бази, де дислокуються американські солдати.