Ердоган: Туреччина може закрити для США свої військові бази

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара "у разі потреби" може закрити дві свої бази, де дислокуються американські солдати.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

"Якщо необхідно, ми проведемо дискусії з усіма нашими делегаціями, і, якщо необхідно, ми можемо закрити "Інджирлік" (військово-повітряна база на півдні провінції Адана) та "Куречик" (радіолокаційна станція на сході провінції Малатія)", - сказав Ердоган.

Говорячи про резолюцію, прийняту в Сенаті США щодо визнання геноциду вірмен, Ердоган заявив, що законопроєкт є "повністю політичним".

"Ми шкодуємо, що поляризація у внутрішній політиці США мала негативні наслідки для нас і що деякі групи зловживають подіями щодо нашої країни заради власних інтересів, щоб послабити Трампа", - додав Ердоган.

База "Інджирлік" є однією з головних баз для військових операцій США на Близькому Сході, в тому числі проти джихадистів "Ісламської держави" в Сирії і Іраку. База "Куречик" є частиною системи ПРО НАТО в Європі.