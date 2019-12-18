США планують збільшити військову присутність на базі в Іспанії на 50% - ЗМІ

Сполучені Штати планують збільшити свою присутність на іспанській військово-морській базі Рота в провінції Кадіс, зробивши її головною морською базою США в південній Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Pais з посиланням на військові і дипломатичні джерела.

За даними видання, Пентагон хоче збільшити кількість есмінців класу Arleigh Burke, розгорнутих на базі в Кадісі, з чотирьох до шести. Також планується замінити нинішні кораблі більш сучасними, оснащеними вертольотами.

Якщо це посилення буде схвалено, воно буде включати розгортання ще 600 американських військовослужбовців.

Військові джерела пояснюють, що мета військово-морського флоту США полягає в тому, щоб мати повну ескадру есмінців на базі в Кадісі та забезпечити, щоб передові військово-морські сили, розгорнуті в Європі, постійно мали чотири діючих кораблі і два резервних на випадок планового ремонту або поломки.

США та Іспанії потрібно буде змінити двосторонню угоду, яка була укладена в 1988 році, і до якої вже тричі вносилися поправки.

Джерела в уряді стверджують, що питання вже обговорювалося на технічному рівні. Однак, неможливо почати переговори, поки в Іспанії не буде сформовано уряд.