США планируют увеличить военное присутствие на базе в Испании на 50% – СМИ

Соединенные Штаты планируют увеличить свое присутствие на испанской военно-морской базе Рота в провинции Кадис, сделав ее главной морской базой США в Южной Европе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет El Pais со ссылкой на военные и дипломатические источники.

По данным издания, Пентагон хочет увеличить количество эсминцев класса Arleigh Burke, развернутых на базе в Кадисе, с четырех до шести. Также планируется заменить нынешние корабли более современными, оснащенными вертолетами.

Если это усиление будет одобрено, оно будет включать развертывание еще 600 американских военнослужащих.

Военные источники объясняют, что цель военно-морского флота США заключается в том, чтобы иметь полную эскадру эсминцев на базе в Кадисе и чтобы передовые военно-морские силы, развернутые в Европе, постоянно имели четыре действующих корабля и два резервных на случай планового ремонта или поломки.

США и Испании нужно будет изменить двустороннее соглашение, которое было заключено в 1988 году и в которое уже трижды вносились поправки.

Источники в правительстве утверждают, что вопрос уже обсуждался на техническом уровне. Однако невозможно начать переговоры, пока в Испании не будет сформировано правительство.