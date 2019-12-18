Норвегія замінила міністра нафти скандальною ексглавою Мін'юсту

Прем'єрка Норвегії Ерна Солберг призначила новим міністром нафти й енергетики Сильві Лістхауг - колишнього міністра юстиції, яка торік спричинила суперечку, що майже повалила уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg Quint.

41-річна Лістхауг, член популістської Партії прогресу, яка нині є міністром з питань літніх людей та охорони здоров'я, замінить на посаді К'єлл-Борге Фрайберга.

Лістхауг була змушена піти у відставку з посади міністра юстиції у березні 2018 року, коли уряду прем'єр-міністра Ерни Солберг через неї загрожував вотум недовіри в парламенті.

Сильві Лістхауг

Лістхауг викликала напружене протистояння, заявивши у своєму Facebook, що опозиційна Робоча партія - жертва терористичної атаки 2011 року - дбає більше про права терористів, ніж про національну безпеку.

Політик знову приєдналася до уряду в травні на посаді міністра охорони здоров'я, а також стала першим заступником лідера Партії прогресу, де вона є одним з найбільш голосних критиків імміграції.

Партія відповідає за Міністерство енергетики й нафти з 2013 року. Уряд не вказав причин для відставки Фрайберга. Тер'є Совікнес, колишній міністр нафти, а тепер другий заступник лідера "Прогресу", замінить Лістхауг на посаді міністра охорони здоров'я, йдеться у повідомленні уряду. Усі зміни наберуть чинності у п’ятницю.