Норвегия заменила министра нефти скандальной экс-главой Минюста

Премьер Норвегии Эрна Солберг назначила новым министром нефти и энергетики Сильви Листхауг - бывшего министра юстиции, которая в прошлом году вызвала спор, что почти привел к падению правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg Quint.

41-летняя Листхауг, член популистской Партии прогресса, которая сейчас является министром по вопросам пожилых людей и здравоохранения, заменит на посту Кьелл-Борге Фрайберга.

Листхауг была вынуждена уйти в отставку с поста министра юстиции в марте 2018 года, когда правительству Эрны Солберг из-за нее грозил вотум недоверия в парламенте.

Листхауг вызвала напряженное противостояние, заявив в своем Facebook, что оппозиционная Рабочая партия - жертва террористического акта 2011 года - заботится больше о правах террористов, чем о национальной безопасности.

Политик снова присоединился к правительству в мае на посту министра здравоохранения, а также стала первым заместителем лидера Партии прогресса, где она является одним из наиболее громких критиков иммиграции.

Партия отвечает за Министерство энергетики и нефти с 2013 года. Правительство не указало причины для отставки Фрайберга. Терье Совикнес, бывший министр нефти, а теперь второй заместитель лидера "Прогресса", заменит Листхауг в должности министра здравоохранения, говорится в сообщении правительства. Все изменения вступят в силу в пятницу.