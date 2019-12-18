Зеленський після критики ЄС хоче скасувати норму, що порушує Угоду про асоціацію

Президент Володимир Зеленський закликав Верховну раду скасувати так звану "соєву поправку", яка викликала критику ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента.

Напередодні ЄвроПравда з посиланням на щорічний звіт про виконання Угоди про асоціацію повідомила про нову торговельну претензію до України, яка додалася до проблеми лісу-кругляка, - брак відшкодування ПДВ для експортерів соєвих бобів та насіння ріпаку.

У пресслужбі президента у середу повідомили, що під час поїздки Зеленського до села Красна Слобідка у Київській області аграрії розповіли йому, що через поправки про скасування відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку (так звані соєві поправки), які були внесені у Податковий кодекс України у 2017 році за сприяння тодішнього народного депутата Віталія Хомутинніка, малі та середні виробники цієї продукції втратили можливість експортувати її та отримувати бюджетне відшкодування ПДВ.

У свою чергу заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький повідомив, що у Верховній раді вже зареєстровано законопроект № 2446, який передбачає підтримку для вітчизняної сільськогосподарської продукції, серед іншого щодо виробників сої та ріпаку.

"Ми ж з вами вже зустрічалися кілька разів, ви нам малювали схему, як підтримувати вітчизняного фермера, а про ці правки нічого не казали… Зверніться до Арахамії (голови фракції партії "Слуга Народу" Давида Арахамії. – Ред.), зберіть ключових голів фракцій, щоб проаналізувати всі "продуктові правки" і скасувати ці "соєві правки", – сказав Зеленський у відповідь.

Читайте також "Мінімум критики для команди Зеленського: як у ЄС оцінили реформи за нової влади".