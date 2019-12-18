На залізничному вокзалі Львова відкрили пункт контролю через державний кордон

Уряд відкрив міжнародний пункт контролю через державний кордон на залізничній станції "Львів" для забезпечення залізничного пасажирського сполучення з Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на департамент комунікацій секретаріату Кабміну, відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 18 грудня.

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Процедури прикордонного та митного контролю здійснюватимуться під час руху поїздів, щоб зменшити час очікування та створити більш зручний сервіс для пасажирів, зазначили у департаменті. Пункт пропуску функціонуватиме постійно та цілодобово.

Як підкреслили в уряді, відкриття пункту пропуску є результатом успішного пілотного проєкту на потягах "Інтерсіті+" сполученням "Київ-Львів-Перемишль" під час його руху між станціями "Львів" і "Мостиська-2" та у зворотному напрямку.

Як повідомлялось, "Укрзалізниця" запустила онлайн-продаж квитків на всі напрямки до Польщі.