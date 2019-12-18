Комітет Сенату США схвалив "санкції з пекла" проти Росії

Комітет Сенату США з міжнародних відносин у середу, 18 грудня, схвалив проєкту закону про санкції проти РФ, який також називають "законом про санкції з пекла" через його жорсткість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Ухвалений комітетом "Акт щодо захисту американської безпеки від агресії Кремля", відомий як DASKA, покликаний покарати Москву за втручання у вибори в США.

Проєкт схвалили 17 голосами "за", 5 членів комітету виступили "проти". Всі п'ять голосів "проти" надійшли від республіканців, зокрема, від голови комітету сенатора Джима Ріша.

Законопроєкт повинні схвалити Палата представників та Сенат, перш ніж він потрапить на підпис до президента Дональда Трампа.

Законодавці, включаючи деяких республіканців, колег Трампа, ухваленням законопроєкту хочуть змусити президента зайняти більш жорстку позицію щодо Росії з приводу її втручання у вибори, агресії щодо України та участі в громадянській війні в Сирії.

Цілями санкцій DASKA, якщо він стане законом, можуть стати: російські банки, які підтримують зусилля щодо втручання у закордонні вибори; кіберсектор країни та новий державний борг. Документ також запровадить жорсткі заходи щодо російського нафтогазового сектору.