Комитет Сената США одобрил "санкции из ада" против России

Комитет Сената США по международным отношениям в среду, 18 декабря, одобрил проект закона о санкциях против РФ, который также называют "законом о санкциях из ада" из-за его жесткости.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Принятый комитетом "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля", известный как DASKA, призванный наказать Москву за вмешательство в выборы в США.

Проект одобрили 17 голосами "за", 5 членов комитета выступили "против". Все пять голосов "против" поступили от республиканцев, в частности, от председателя комитета сенатора Джима Риша.

Законопроект должны одобрить Палата представителей и Сенат, прежде чем он попадет на подпись к президенту Дональду Трампу.

Законодатели, включая некоторых республиканцев, коллег Трампа, принятием законопроекта хотят заставить президента занять более жесткую позицию в отношении России по поводу ее вмешательства в выборы, агрессии против Украины и участия в гражданской войне в Сирии.

Целями санкций DASKA, если он станет законом, могут стать: российские банки, которые поддерживают усилия по вмешательству в зарубежные выборы; киберсектор страны и новый государственный долг. Документ также введет жесткие меры в отношении российского нефтегазового сектора.