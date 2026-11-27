Нідерландська влада вилучила в аеропорту "Схіпхол" понад 20 вальяртських болотних черепах, які вважаються найменшими черепахами та перебувають під загрозою зникнення.

Про це повідомило у п’ятницю, 27 листопада, Нідерландське агентство з безпеки харчових продуктів та споживчих товарів (NVWA), передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, минулого тижня нідерландська влада вилучила в аеропорту "Схіпхол" 26 вальяртських болотних черепах, що перебувають під загрозою зникнення

Вальяртські черепахи, один із найменших видів черепах у світі, були ввезені з Мексики, де в дикій природі залишилося лише близько 300 особин.

За даними NVWA, їх сховали у зареєстрованому багажі чоловіка, який прямував до Гонконгу. Чоловіка заарештували, триває подальше розслідування.

Зазначається, що тварини були обгорнуті клейкою стрічкою, щоб вони не могли рухатися, більшість черепах були упаковані в коробку разом з іграшковою машиною, а кілька інших – поміщені в запечатану шкарпетку.

NVWA повідомило, що всі вони вижили й були доставлені до спеціалізованого центру порятунку тварин.

Раніше американський "Центр біологічного різноманіття" заявив, що вальяртські болотні черепахи можуть продаватися за ціною до $30 тисяч за штуку.

15 жовтня в аеропорту "Кельн-Бонн" у Німеччині затримали чоловіка, який намагався незаконно ввезти понад 90 ящірок та отруйних змій.

У квітні у Німеччині машиніст виявив у приміському поїзді коробку з тарантулами, яку залишила пасажирка.

Торік влітку німецькі митники виявили близько 1500 молодих тарантулів, яких незаконно перевозили у коробках з шоколадним бісквітом.