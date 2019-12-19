ЄС планує розселити понад 30 тисяч біженців у 2020 році

ЄС за програмою розселення біженців у 2020 році готується прийняти більше 30 тисяч біженців

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

Зокрема, Європейська комісія оголосила про фінансову підтримку держав-членів, які в сукупності зобов'язалися надати більше 30 000 місць для розселення у 2020 році.

Віцепрезидент Єврокомісії з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас сказав: "Переселення - це європейська історія успіху і вона має залишатися такою. Держави-члени Європейського Союзу дають найбільші колективні обіцянки щодо місць розселення, які вони коли-небудь робили. Це робить ЄС найбільшим вкладником в зусилля по переселенню у всьому світі".

Як повідомляє DW, у міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що ФРН має намір прихистити до 5,5 тисячі мігрантів.

Згідно з досягнутими домовленостями з Управлінням верховного комісара ООН у справах біженців, пріоритет за програмою отримають мігранти з Туреччини, Лівану, Йорданії, країн середземноморського регіону, а також Нігеру й Руанди.

За даними Єврокомісії, понад 65 тисяч біженців прибули до Євросоюзу за програмою переселення з 2015 року. Приймаюча країна отримує з бюджету ЄС за кожного переселеного мігранта 10 тисяч євро фінансової підтримки.