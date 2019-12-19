ЕС планирует расселить более 30 тысяч беженцев в 2020 году

ЕС по программе расселения беженцев в 2020 году готовится принять больше 30 тысяч беженцев

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

В частности, Европейская комиссия объявила о финансовой поддержке государств-членов, которые в совокупности обязались предоставить более 30 000 мест для расселения в 2020 году.

Вицепрезидент Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас сказал: "переселение-это европейская история успеха и она должна оставаться такой. Государства-члены Европейского Союза дают наибольшие коллективные обещания относительно мест расселения, которые они когда-либо делали. Это делает ЕС крупнейшим вкладчиком в усилия по переселению во всем мире".

Как сообщает DW, в министерстве внутренних дел Германии сообщили, что ФРГ намерена приютить до 5,5 тысячи мигрантов.

Согласно достигнутым договоренностям с Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, приоритет по программе получат мигранты из Турции, Ливана, Иордании, стран средиземноморского региона, а также Нигера и Руанды.

По данным Еврокомиссии, более 65 тысяч беженцев прибыли в Евросоюз по программе переселения с 2015 года. Принимающая страна получает из бюджета ЕС за каждого переселенного мигранта 10 тысяч евро финансовой поддержки.