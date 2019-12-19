Політики, юристи, чиновники – серед 334 затриманих в Італії за зв’язки з мафією

Італійська поліція провела масштабну операцію проти мафії, затримавши 334 особи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство ANSA.

Операція на півдні країни була спрямована проти мафіозної організації "Ндрангета".

Серед 334 затриманих у ході проведеної карабінерами на світанку операції – політики, адвокати, бухгалтери, нечисті на руку державні чиновники. Серед них також адвокат і колишній депутат від партії "Вперед, Італія" Джанкарло Піттеллі.

Загалом 416 підозрюваних звинувачують у різних злочинах, пов’язаних з мафіозною діяльністю: вбивствах, вимаганні, лихварстві, фіктивній реєстрації власності, відмиванні грошей та інших злочинах, що посилюються застосуванням мафіозних методів.

Одночасно з розпорядженням про попереднє ув'язнення карабінери також повідомили про постанову про накладення арешту на суму близько 15 млн євро.