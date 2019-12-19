Политики, юристы, чиновники – среди 334 задержанных в Италии за связи с мафией
Итальянская полиция провела масштабную операцию против мафии, задержав 334 человека.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.
Операция на юге страны была направлена против мафиозной организации "Ндрангета".
Среди 334 задержанных в ходе проведенной карабинерами на рассвете операции – политики, адвокаты, бухгалтеры, нечистые на руку государственные чиновники. Среди них также адвокат и бывший депутат от партии "Вперед, Италия" Джанкарло Питтелли.
В целом 416 подозреваемых обвиняются в различных преступлениях, связанных с мафиозной деятельностью: убийствах, вымогательстве, ростовщичестве, фиктивной регистрации собственности, отмывании денег и других преступлениях, усугубленных применением мафиозных методов.
Одновременно с распоряжением о предварительном заключении карабинеры также сообщили о постановлении о наложении ареста на сумму около 15 млн евро.