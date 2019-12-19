Политики, юристы, чиновники – среди 334 задержанных в Италии за связи с мафией

Итальянская полиция провела масштабную операцию против мафии, задержав 334 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство ANSA.

Операция на юге страны была направлена ​​против мафиозной организации "Ндрангета".

Среди 334 задержанных в ходе проведенной карабинерами на рассвете операции – политики, адвокаты, бухгалтеры, нечистые на руку государственные чиновники. Среди них также адвокат и бывший депутат от партии "Вперед, Италия" Джанкарло Питтелли.

В целом 416 подозреваемых обвиняются в различных преступлениях, связанных с мафиозной деятельностью: убийствах, вымогательстве, ростовщичестве, фиктивной регистрации собственности, отмывании денег и других преступлениях, усугубленных применением мафиозных методов.

Одновременно с распоряжением о предварительном заключении карабинеры также сообщили о постановлении о наложении ареста на сумму около 15 млн евро.