Число украинцев, поддерживающих вступление в ЕС, выросло до 60%, за НАТО – 52%

60% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз, 52% выступают за вступление страны в НАТО - это больше, чем во время предыдущего опроса.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой "Рейтинг", передает "Европейская правда".

"В декабре выросла поддержка проевропейского вектора развития страны: 60% поддерживают вступление в Евросоюз (в ноябре - 57%), 52% поддерживают вступление в НАТО (48% - в ноябре)", - говорится в сообщении.

Социологи отмечают, что в вопросах внешнеполитической ориентации Украины и дальше наблюдаются четкие региональные различия: сторонников прозападного направления движения страны больше на Западе и в Центре, противников - на Юге и Востоке.

Среди жителей юго-восточных областей преобладает поддержка идеи о равноудаленности от России и Запада, или же пророссийские ориентации.

Опрос проводился 13-17 декабря среди населения Украины от 18 лет и старше. В опросе приняли участие 2500 респондентов.