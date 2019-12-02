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Три людини постраждали під час бійки в таборі мігрантів на грецькому острові Хіос

Понеділок, 2 грудня 2019, 11:54

Поліція грецького острова Хіос затримала трьох осіб після зіткнень в таборі мігрантів в неділю, в результаті яких три людини отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Бійка почалася між двома групами мігрантів різного етнічного походження, які почали кидати один в одного каміння з причин, які залишаються незрозумілими.

Бійка загострилася, в результаті чого постраждали двоє мігрантів і поліцейський. Всі вони отримали незначні травми.

До кінця дня ситуацію на території табору вдалося заспокоїти.

Як і в ряді інших острівних таборів, центр мігрантів на острові Хіос сильно переповнений. Розрахований на 1000 осіб, він в даний час вміщує понад 5000 мігрантів і біженців.

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Греція мігранти
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