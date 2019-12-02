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Три человека пострадали во время драки в лагере мигрантов на греческом острове Хиос

Понедельник, 2 декабря 2019, 11:54

Полиция греческого острова Хиос задержала трех человек после столкновений в лагере мигрантов в воскресенье, в результате которых три человека получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Драка началась между двумя группами мигрантов разного этнического происхождения, которые начали бросать друг в друга камни по неясным причинам.

В результате пострадали двое мигрантов и полицейский. Все они получили незначительные травмы.

К концу дня ситуацию на территории лагеря удалось успокоить.

Как и в ряде других островных лагерей, центр мигрантов на острове Хиос сильно переполнен. Рассчитанный на 1000 человек, он в настоящее время содержит более 5000 мигрантов и беженцев.

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Греция мигранты
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