Нові лідери СДПН мають вирішити, чи залишатися в уряді - протеже Меркель

Коаліційна угода, що лежить в основі німецького урядового союзу, не підлягає перегляду, і нові лідери Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) повинні вирішити, чи хочуть вони залишатися в уряді чи ні.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Майбутнє коаліції виглядає хитким після обрання нових лідерів СДПН, які вимагають змін у політиці, яким протистоять їхні консервативні старші партнери.

Аннегрет Крамп-Карренбауер, голова християнських демократів (ХДС) канцлерки Ангели Меркель і ймовірна наступна очільниця уряду, заявила, що обрання нового керівництва СДПН не є достатньою підставою для зміни коаліційної угоди.

"Отже, нове керівництво СДПН повинно вирішити, хочуть вони залишитися в цій коаліції чи ні", - сказала вона телеканалу ZDF.

"У нас є коаліція, і ця коаліція має коаліційну угоду. Це підґрунтя, на якому ми працюємо. І воно стосується всього законодавчого періоду", - додала вона.

Двоє сильно лівих критиків коаліції з консерваторами Меркель - колишній міністр фінансів землі Північний Рейн-Вестфалія Норберт Вальтер-Борйанс та депутатка Бундестагу Саскія Ескен - у суботу виграли голосування і мають стати новими співголовами СДПН.

Їхнє обрання підвищує шанси на дострокові вибори чи уряд меншості, якщо СДПН піде з коаліції, що може викликати нестабільність в той момент, коли ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (AfD) є третьою за величиною партією.

6 грудня делегати конференції СДПН мають затвердити нове керівництво, а також проголосують за ще не опубліковану пропозицію щодо коаліції.