Новые лидеры СДПГ должны решить, оставаться ли в правительстве – протеже Меркель

Коалиционное соглашение, лежащее в основе немецкого правительственного союза, не подлежит пересмотру, и новые лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) должны решить, хотят ли они оставаться в правительстве или нет.

Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Будущее коалиции выглядит шатким после избрания новых лидеров СДПГ, которые требуют изменений в политике, которым противостоят их консервативные старшие партнеры.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, председатель христианских демократов (ХДС) канцлера Ангелы Меркель и вероятная следующая глава правительства заявила, что избрание нового руководства СДПГ не является достаточным основанием для изменения коалиционного соглашения.

"Итак, новое руководство СДПГ должно решить, хотят ли они остаться в этой коалиции или нет", - сказала она телеканала ZDF.

"У нас есть коалиция, и эта коалиция коалиционное соглашение. Это основание, на котором мы работаем. И оно касается всего законодательного периода", - добавила она.

Двое сильно левых критиков коалиции с консерваторами Меркель - бывший министр финансов земли Северный Рейн-Вестфалия Норберт Вальтер-Борйанс и депутат Бундестага Саския Эскене - в субботу выиграли голосования и должны стать новыми сопредседателями СДПГ.

Их избрание повышает шансы на досрочные выборы или правительство меньшинства, если СДПГ уйдет из коалиции, что может вызвать нестабильность в тот момент, когда правая "Альтернатива для Германии" (AfD) является третьей по величине партией.

6 декабря делегаты конференции СДПГ должны утвердить новое руководство, а также проголосуют за еще не опубликованное предложение по коалиции.