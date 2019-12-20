Еврокомиссия, Украина и РФ достигли принципиального соглашения по транзиту газа

На трехсторонних переговорах по транзиту газа Еврокомиссия-Украина-РФ удалось договориться по основным принципам будущего соглашения, но переговоры продолжатся.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"У нас есть принципиальное соглашение", - написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Шефчович после переговоров в Берлине.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что "наработаны основные принципы соглашений, требующие дополнительного согласования на политическом уровне".

"После этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на разных уровнях. Нафтогаз занимает очень конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", - написал он на своей странице в Facebook.

В "Газпроме" заявили, что переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске, сообщает Интерфакс.

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" - глава компании Алексей Миллер", - сказали в компании.

Министр энергетики РФ Александр Новак после встречи в Берлине заявил, что стороны "подготовили проект протокола, детальный протокол, в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования".

Как известно, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года, однако договоренностей по новому соглашению еще не достигнуто.

Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.