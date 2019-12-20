Еврокомиссия, Украина и РФ достигли принципиального соглашения по транзиту газа
На трехсторонних переговорах по транзиту газа Еврокомиссия-Украина-РФ удалось договориться по основным принципам будущего соглашения, но переговоры продолжатся.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"У нас есть принципиальное соглашение", - написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Шефчович после переговоров в Берлине.
#TrilateralGasTalks: We have an agreement in principle 👉🔴 https://t.co/BYZqXxi9zj pic.twitter.com/CCYLGUW3uH— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) December 19, 2019
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что "наработаны основные принципы соглашений, требующие дополнительного согласования на политическом уровне".
"После этого вопрос будет в имплементации этих соглашений на разных уровнях. Нафтогаз занимает очень конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", - написал он на своей странице в Facebook.
В "Газпроме" заявили, что переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске, сообщает Интерфакс.
"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" - глава компании Алексей Миллер", - сказали в компании.
Министр энергетики РФ Александр Новак после встречи в Берлине заявил, что стороны "подготовили проект протокола, детальный протокол, в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования".
Как известно, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, завершается в конце 2019 года, однако договоренностей по новому соглашению еще не достигнуто.
Москва предлагает отказаться от взаимных претензий или продлить имеющийся договор еще на 10 лет, "Газпром" даже заявлял о готовности снизить тарифы на поставку газа.