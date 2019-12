Еврокомиссия, Украина и РФ достигли принципиального соглашения по транзиту газа

На трехсторонних переговорах по транзиту газа Еврокомиссия-Украина-РФ удалось договориться по основным принципам будущего соглашения, но переговоры продолжатся.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"У нас есть принципиальное соглашение", - написал в Twitter вице-президент Еврокомиссии Шефчович после переговоров в Берлине.

