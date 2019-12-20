У Лейпцигу евакуювали 10 тисяч осіб через бомбу Другої світової
П'ятниця, 20 грудня 2019, 11:36
У німецькому місті Лейпциг евакуювали близько 10 тисяч осіб, щоб знешкодити бомбу часів Другої світової війни вагою 250 кілограмів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Британська авіабомба була виявлена під час будівельних робіт. Спочатку її вагу оцінили в 150-200 кілограмів, але вона виявилася важче, ніж передбачалося спочатку.
За даними поліції, близько 10 000 осіб, що проживають в 1-кілометровій зоні від місця розташування бомби, були евакуйовані.
Інша 250-кілограмова бомба, знайдена майже в тому ж місці, була знешкоджена 3 грудня.
Через це в районі було евакуйовано понад 8000 осіб. Влада була вимушена відкласти роботу над знешкодженням бомби, оскільки жителі не хотіли залишати свої будинки.
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