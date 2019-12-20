У Лейпцигу евакуювали 10 тисяч осіб через бомбу Другої світової

У німецькому місті Лейпциг евакуювали близько 10 тисяч осіб, щоб знешкодити бомбу часів Другої світової війни вагою 250 кілограмів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Британська авіабомба була виявлена ​​під час будівельних робіт. Спочатку її вагу оцінили в 150-200 кілограмів, але вона виявилася важче, ніж передбачалося спочатку.

За даними поліції, близько 10 000 осіб, що проживають в 1-кілометровій зоні від місця розташування бомби, були евакуйовані.

Інша 250-кілограмова бомба, знайдена майже в тому ж місці, була знешкоджена 3 грудня.

Через це в районі було евакуйовано понад 8000 осіб. Влада була вимушена відкласти роботу над знешкодженням бомби, оскільки жителі не хотіли залишати свої будинки.