В Лейпциге эвакуировали 10 тысяч человек из-за бомбы Второй мировой

В немецком городе Лейпциг эвакуировали около 10 тысяч человек, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны весом 250 килограммов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Британская авиабомба была обнаружена во время строительных работ. Сначала ее вес оценили в 150-200 килограммов, но она оказалась тяжелее, чем предполагалось изначально.

По данным полиции, около 10 000 человек, проживающих в 1-километровой зоне от места расположения бомбы, были эвакуированы.

Другая 250-килограммовая бомба, найденная почти в том же месте, была обезврежена 3 декабря.

Из-за этого в районе были эвакуированы более 8000 человек. Власти были вынуждены отложить работу над обезвреживанием бомбы, поскольку жители не хотели оставлять свои дома.