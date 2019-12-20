Фінляндія і Швеція уклали договір про військово-стратегічну концепцію

Фінсько-шведська оборонна співпраця зробила конкретний крок вперед у Гельсінкі, коли фінський начальник оборони генерал Тимо Ківінен та його шведський колега генерал Мікаель Биден підписали договір про військово-стратегічну концепцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Концепція має на меті реалізувати на практиці наявну політичну волю щодо посилення оборонних можливостей обох країн. Стабільність у регіоні Балтійського моря та на Крайній Півночі має велике значення для Фінляндії та Швеції.

Договір можна розглядати як ще один засіб для створення надійної противаги посиленню військової присутності та активності, насамперед російської, у цьому районі.

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"Співпраця Швеції з Фінляндією є важливою. Наші поєднані можливості - це гарантії підвищеного порогу в нашому спільному районі", - сказав Биден.

Цьогоріч сухопутні сили Фінляндії і Швеції провели найбільші спільні навчання. Трохи пізніше Військово-повітряні сили Фінляндії взяли участь в основних військових навчаннях шведських ВВС.

У липні шведські військові заявили, що розгорнуть оновлену систему протиракетної оборони на острові Готланд в Балтійському морі, де Росія збільшила військові операції після анексії Криму та вторгнення на Донбас.