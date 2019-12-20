В Нотр-Даме впервые со времен Великой французской революции не будет рождественской мессы

В Соборе Парижской Богоматери из-за апрельского пожара впервые со времен Великой французской революции не будут проводить рождественскую службу.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на AP.

"Это первый раз со времен Французской революции, когда не будет полуночной мессы (в Нотр-Даме)", - сказал настоятель собора Патрик Шове.

Он сказал, что даже в тяжелые времена Первой мировой войны собор не отказывался от проведения рождественских мес. Во время Второй мировой войны, когда Париж находился под нацистской оккупацией, по словам настоятеля, также "не было никаких проблем".

Шове отметил, что, насколько ему известно, собор был закрыт только на Рождество в период после 1789 года, когда антикатолические французские революционеры превратили его в "храм разума".

По данным агентства, в этом году рождественскую службу перенесли в Сен-Жермен-л'Осеруа - средневековую церковь Парижа вблизи Лувра.

В эту церковь перенесут определенные элементы собора, в частности, знаменитую готическую скульптуру Богоматери с младенцем Иисусом на руках, чудом уцелевшую после пожара.

Крупный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Он возник на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. В результате пожара обрушились шпиль Нотр-Дама и крышу.