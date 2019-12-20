Суд у Хорватії дозволив одностатевим парам всиновлювати дітей

Після тривалих юридичних баталій хорватський суд заявив, що одностатева пара має право стати прийомними батьками – ЛГБТ-спільнота країни називає це рішення історичним.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

Адміністративний суд Загреба ухвалив, що одностатева пара, Іво Сегота і Младен Козич, мають право стати прийомними батьками.

Rainbow Family Association, яка об’єднує ЛГБТ-пари і людей, які мають або хочуть мати дітей, привітала це рішення. "Це перший випадок, коли суд в Республіці Хорватія підтримав міжнародне прецедентне право та ухвали Європейського суду з прав людини, згідно з якими одностатеві пари повинні юридично розглядатися як гетеросексуальні пари", - йдеться в заяві асоціації.

Постанова суду зобов'язує Міністерство демографії, сім'ї та соціальної політики, яке спочатку відмовило чоловікам у проханні стати прийомними батьками, протягом 60 днів прийняти нове, недискримінаційне рішення у їх справі.

У грудні 2017 року Центр соціального забезпечення поінформував їх про відсутність правових умов для початку процедури видачі дозволу на всиновлення, оскільки вони знаходяться у "довічному партнерстві" - така юридична термінологія використовується для одностатевих шлюбів в Хорватії.

У грудні минулого року хорватський парламент прийняв новий закон про прийомні сім'ї, який набув чинності на початку цього року і виключає одностатеві пари в якості можливих прийомних батьків. Це рішення оскаржили у Конституційному суді.