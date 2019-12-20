Суд в Хорватии позволил однополым парам усыновлять детей

После длительных юридических баталий хорватский суд заявил, что однополая пара имеет право стать приемными родителями - ЛГБТ-сообщество страны называет это решение историческим.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Административный суд Загреба постановил, что однополая пара, Иво Сегот и Младен Козич, имеют право стать приемными родителями.

Rainbow Family Association, объединяющая ЛГБТ-пары и людей, которые имеют или хотят иметь детей, приветствовала это решение. "Это первый случай, когда суд в Республике Хорватия поддержал международное прецедентное право и решения Европейского суда по правам человека, согласно которым однополые пары должны юридически рассматриваться так же, как и гетеросексуальные пары", - говорится в заявлении ассоциации.

Постановление обязывает Министерство демографии, семьи и социальной политики, которое сначала отказало мужчинам в просьбе стать приемными родителями, в течение 60 дней принять новое, недискриминационное решение по их делу.

В декабре 2017 года Центр социального обеспечения проинформировал их об отсутствии правовых условий для начала процедуры выдачи разрешения на усыновление, поскольку они находятся в "пожизненном партнерстве" - такая юридическая терминология используется для однополых браков в Хорватии.

В декабре прошлого года хорватский парламент принял новый закон о приемных семьях, вступивший в силу в начале этого года, который исключает однополые пары в качестве возможных приемных родителей. Это решение обжаловали в Конституционном суде.