Джонсон в Естонії подавав британським військовим різдвяний обід

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон подав різдвяний обід британським військовим під час візиту до місії НАТО в Естонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Відвідавши військову базу Тапа поблизу Таллінна, Джонсон бажав військовим щасливого Різдва, подаючи їм їжу.

850 британських військових, що базуються на базі, представляють найбільше оперативне розгортання Великої Британії в Європі.

"Протягом наступних днів усі в нашій країні збираються святкувати Різдво зі своїми родинами, і ви залишитесь тут - на відстані, у досить холодному місці. Те, що ви робите тут, неймовірно важливо", - сказав Джонсон військовим.

Джонсон також підкреслив прихильність Великої Британії НАТО та захисту східного кордону Естонії з Росією.