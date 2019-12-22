Джонсон в Естонії подавав британським військовим різдвяний обід
Неділя, 22 грудня 2019, 13:43
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон подав різдвяний обід британським військовим під час візиту до місії НАТО в Естонії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Відвідавши військову базу Тапа поблизу Таллінна, Джонсон бажав військовим щасливого Різдва, подаючи їм їжу.
850 британських військових, що базуються на базі, представляють найбільше оперативне розгортання Великої Британії в Європі.
"Протягом наступних днів усі в нашій країні збираються святкувати Різдво зі своїми родинами, і ви залишитесь тут - на відстані, у досить холодному місці. Те, що ви робите тут, неймовірно важливо", - сказав Джонсон військовим.
Джонсон також підкреслив прихильність Великої Британії НАТО та захисту східного кордону Естонії з Росією.
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