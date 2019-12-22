Джонсон в Эстонии подавал британским военным рождественский обед

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал рождественский обед британским военным во время визита в миссию НАТО в Эстонии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Посетив военную базу Тапа вблизи Таллинна, Джонсон желал военным счастливого Рождества, подавая им еду.

850 британских на базе представляют наибольшее оперативное развертывание Великобритании в Европе.

"В течение следующих дней все в нашей стране собираются праздновать Рождество со своими семьями, и вы останетесь здесь - на расстоянии, в достаточно холодном месте. То, что вы делаете здесь, невероятно важно", - сказал Джонсон военным.

Джонсон также подчеркнул приверженность Великобритании НАТО и защите восточной границы Эстонии с Россией.