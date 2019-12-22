Різдвяний ярмарок у Берліні, де трапився теракт, евакуювали через фальшиву тривогу

Різдвяний ярмарок у Берліні на Брайтшайдпляц, де в 2016 році ісламіст скоїв смертельний наїзд вантажівкою, був евакуйований через повідомлення про підозрілі пакунки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Німецька поліція заявила в суботу, що вона попросила відвідувачів різдвяного ярмарку в Берліні покинути район після отримання інформації про підозрілі об'єкти.

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Концерт в Меморіальній церкві кайзера Вільгельма також перервали в ході тієї ж операції.

Пізніше поліція сказала, що різдвяний ярмарок евакуювали через двох чоловіків, які поводилися підозріло. Вона зазначила, що арештів не було, що суперечило кільком газетними повідомленнями. Також поліція сказала, що не було виявлено ніяких підозрілих предметів.

Прессекретар поліції пояснила, що ордер на арешт одного з чоловіків виявився необгрунтованим через подібність імен.

Нагадаємо, у грудні 2016 року на відвідувачів одного з різдвяних ярмарків у Берліні наїхала вантажівка, яку спрямував тунісець Аніс Амрі. У результаті нападу загинули 11 осіб, також загинув і нападник.





