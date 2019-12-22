Рождественскую ярмарку в Берлине, где произошел теракт, эвакуировали из-за фальшивой тревоги

Рождественская ярмарка в Берлине на Брайтшайдпляц, где в 2016 году исламист совершил смертельный наезд грузовиком, была эвакуирована из-за сообщения о подозрительных пакетах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Немецкая полиция заявила в субботу, что она попросила посетителей рождественской ярмарки в Берлине покинуть район после получения информации о подозрительных объектах.

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Концерт в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма также прервали в ходе той же операции.

Позже полиция сказала, что рождественскую ярмарку эвакуировали из двух мужчин, которые вели себя подозрительно. Она отметила, что арестов не было, что противоречило нескольким газетными сообщениями. Также полиция сказала, что не было обнаружено никаких подозрительных предметов.

Прес-секретарь полиции объяснила, что ордер на арест одного из мужчин оказался необоснованным из-за сходства имен.

Напомним, в декабре 2016 года на посетителей одного из рождественских ярмарок в Берлине наехал грузовик, который направил тунисец Анис Амри. В результате нападения погибли 11 человек, также погиб и нападающий.