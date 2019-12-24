Зеленский назначил эксглаву МИД представителем Украины при Совете Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Бориса Тарасюка постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ размещен на сайте президента.

Борис Тарасюк был депутатом Верховной Рады пяти созывов. Во время VIII созыва занимал должность председателя комитета по иностранным делам, председателя подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы.

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Тарасюк дважды был министром иностранных дел Украины (1998-2000, 2005-2006) и недолго - исполняющим обязанности министра (5 декабря 2005 - 30 января 2007).

Тарасюк возглавлял депутатскую группу по межпарламентским связям с Польшей, подал в отставку в июле 2016 года из-за несогласия с польским законом "Об Институте национальной памяти". В 2017 году вошел в состав группы межпарламентских связей с Венгрией.

Тарасюк стал преемником Дмитрия Кулебы, который был отозван для консультаций 25 июня после возвращения российской делегации в ПАСЕ. Сейчас Кулеба работает вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.