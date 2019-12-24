Україна експортує ялинкові прикраси до 27 країн: головні ринки збуту

Україна цьогоріч експортувала ялинкові прикраси до 27 країн світу – найбільшими ринками збуту є Нідерланди, Польща, Німеччина, Білорусь і Швейцарія.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, пише "Європейська правда".

За його інформацією, за 10 місяців 2019 року поставки українських виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 млн доларів, що більше, ніж за аналогічний період минулого року на 7,7%.

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"Найбільший імпортер українських ялинкових прикрас – Нідерланди", - повідомив Качка на своїй сторінці у Facebook. На Нідерланди припадає 34,1% загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 56,2% експорту до країн ЄС. Зауважимо, Нідерланди були головним ринком для українських іграшок і в минулі роки.

"Іншими популярними напрямами експорту ялинкових прикрас є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія", - додав заступник міністра.

Суттєво зросли поставки новорічних прикрас за 10 місяців поточного року у порівнянні з минулорічним періодом до Латвії (у 2,9 раза), Грузії (у 2,4 раза), Молдови (у 2,3 раза), Румунії (у 2,1 раза), США (у 2,1 раза), Італії (у 1,9 раза).

Нові ринки для українських ялинкових прикрас – Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови, додав Качка.