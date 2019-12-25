На Різдво в Австрії зібрали рекордну суму на благодійність

В Австрії під час різдвяного благодійного телемарафону "Світло у темряві" зібрали рекордну суму - 9,2 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на австрійського суспільного мовника ORF, який є організатором благодійної події.

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Щорічна акція, під час якої австрійці телефонують з різдвяними привітаннями і пожертвами, відбулася в 47-ий раз. Цьогорічна сума на понад 150 тисяч євро перевищила зібрану торік.

Гостями телемарафону, які приймали дзвінки від жертводавців, стали президент Александр ван дер Беллен, представники всіх партій, а також провідні діячі культури і спорту.

Допомогла зібрати рекордну суму радіостанція Ö3, яка транслювала музичні композиції на замовлення і збирала пожертви. Її слухачі пожертвували 4,2 млн євро.