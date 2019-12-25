На Рождество в Австрии собрали рекордную сумму на благотворительность

В Австрии во время рождественского благотворительного телемарафона "Свет во тьме" собрали рекордную сумму - 9,2 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийский общественный вещатель ORF, который является организатором благотворительного события.

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Ежегодная акция, во время которой австрийцы звонят с рождественскими поздравлениями и пожертвованиями, состоялась в сорок седьмой раз. В этом году сумма более чем на 150 тысяч евро превысила собранную в прошлом году.

Гостями телемарафона, которые принимали звонки от жертвователей, стали президент Александр ван дер Беллен, представители всех партий, а также ведущие деятели культуры и спорта.

Помогла собрать рекордную сумму радиостанция Ö3, которая транслировала музыкальные композиции на заказ и собирала пожертвования. Ее слушатели пожертвовали 4,2 млн евро.