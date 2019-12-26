Міністр освіти Італії подав у відставку через брак коштів для міністерства

Міністр освіти Італії Лоренцо Фіорамонті заявив, що подав у відставку після того, як не отримав від уряду мільярди євро, які, за його словами, необхідні для поліпшення шкіл і університетів країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фіорамонті повідомив, що 23 грудня він подав прохання про відставку прем'єр-міністру Джузеппе Конте.

Раніше він заявляв, що піде з посади, якщо витрати на освіту не будуть збільшені на 3 мільярди євро в бюджеті 2020 року.

Бюджет був затверджений в понеділок, і уряд заявив, що не має наміру підвищувати податки або скорочувати витрати, щоб знайти кошти, які вимагав міністр.

"Нікого не повинно дивувати те, що міністр дотримується свого слова", - сказав Фіорамонті, додавши, що буде підтримувати уряд в парламенті, де він є депутатом нижньої палати.

Італія витрачає 3,6% валового внутрішнього продукту на початкову і вищу освіту в порівнянні із середнім показником в 5% серед 32 країн у звіті Організації економічного співробітництва і розвитку.

Відставка міністр - це удар по уряду, чиї правлячі партії мають розбіжності з різних питань, від реформи єврозони до прав мігрантів.