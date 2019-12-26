Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Посольство США засудило запуск російських поїздів до Криму

Путін каже, що в Росії є судно для завершення "Північного потоку-2" - росЗМІ

Персони нон грата: в РФ розказали про можливу відповідь на санкції за "Північний потік-2"

Кіберкомандування США розробляє стратегію інформаційної війни проти РФ - WP






У Чорногорії заборонили мітинг просербської опозиції проти церковного закону

Четвер, 26 грудня 2019, 13:18

У четвер поліція відгородила центральну частину столиці Чорногорії, щоб запобігти протестам просербської опозиції проти запропонованого законопроєкту про релігійні громади та власність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Десятки поліцейських встановили металеві бар'єри в Подгориці напередодні парламентських дебатів щодо законопроєкту. Поліція заявила, що вони заборонили мітинг опозиції, тому що про нього не попередили завчасно.

Читайте також
За українським прикладом: як Чорногорія намагається повернути собі власну церкву

У законопроєкті йдеться, що релігійні громади повинні будуть надати докази володіння своєю власністю до 1918 року, коли Чорногорія приєдналася до Королівства сербів, хорватів і словенців

Сербська православна церква стверджує, що закон позбавить її власності, в тому числі середньовічних монастирів і церков. Уряд це заперечує.

Населення Чорногорії, що становить близько 620 тисяч осіб, є переважно православним, а основною церквою є Сербська православна церква. Окрема Чорногорська православна церква не визнається іншими православними церквами.

Прозахідний президент Чорногорії звинуватив Сербську православну церкву в просуванні просербської політики і в прагненні підірвати державність країни, з того часу, як вона відкололася від набагато більшої Сербії в 2006 році.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чорногорія Сербія
powered by lun.ua