В Черногории запретили митинг просербской оппозиции против церковного закона

В четверг полиция оградила центральную часть столицы Черногории, чтобы предотвратить протесты просербской оппозиции против предложенного законопроекта о религиозных общинах и собственности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Десятки полицейских установили металлические барьеры в Подгорице накануне парламентских дебатов по законопроекту. Полиция заявила, что они запретили митинг оппозиции, потому что о нем не предупредили заранее.

В законопроекте говорится, что религиозные общины должны будут предоставить доказательства владения своей собственностью до 1918 года, когда Черногория присоединилась к Королевству сербов, хорватов и словенцев

Сербская православная церковь утверждает, что закон избавит ее собственности, в том числе средневековых монастырей и церквей. Правительство это отрицает.

Население Черногории, которое составляет около 620 тысяч человек, является преимущественно православным, а основной церковью является Сербская православная церковь. Отдельная Черногорская православная церковь не признается другими православными церквями.

Прозападный президент Черногории обвинил Сербскую православную церковь в продвижении просербской политики и в стремлении подорвать государственность страны, с тех пор, как она откололась от гораздо большей Сербии в 2006 году.