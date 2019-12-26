"Рождественское сопровождение": патруль ВМС Британии следил за российским кораблем в Ла-Манше

Британский патрульный корабль HMS Tyne сопровождал учебный корабль Балтийского флота РФ "Перекоп" во время прохождения через пролив Ла-Манш.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте британского флота.

По данным ВМС, патрульный корабль HMS Tyne сопровождал российский корабль на Рождество 25 декабря, когда "Перекоп" проходил неподалеку от территориальных вод Великобритании.

"HMS Tyne оставался в море на Рождество, чтобы следить за российским судном, наблюдать за его деятельностью в областях, представляющих национальный интерес", - говорится в сообщении.

"Это еще один наглядный пример неустанных усилий наших Вооруженных сил, поскольку они продолжают усилия по защите нашей страны и наших интересов во всем мире", - заявил министр обороны Бен Уоллес.