Відновлення Нотр-Даму входить в ризиковану фазу: знімають пошкоджене риштування

Операція з відновлення зруйнованого пожежею собору Нотр-Дам вступає в ризиковану стадію: інженери готуються до демонтажу пошкодженого риштування, що може спровокувати обвал конструкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вперше за останні два століття вчора в Нотр-Дамі не було Різдвяної меси, а вже сьогодні відновилися роботи з підготовки майданчика до тривалих ремонтних робіт, які повинні початися в 2021 році.

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Інженерні групи привезли 75-метровий кран, що височіє над частково зруйнованим собором.

Починаючи з лютого, завданням робочих буде видалення 250 тонн пошкоджених будівельного риштування, встановленого для реконструкції, запланованої до пожежі. При цьому необхідно запобігти обваленню уцілілих конструкцій собору.

"Ми не знаємо, як це вплине на стабільність структури", - сказала представниця Паризької єпархії католицької церкви, в яку входить Нотр-Дам.

Навколо риштування встановлюються опори, щоб знизити ризик обвалення, а над ним підвішена друга гратчаста конструкція для доступу.

Будівля контролюється десятками датчиків, детекторів тріщин і лазерів, щоб виявити будь-які перші ознаки нестабільності, щоб робітники могли бути швидко евакуйовані і мінімізовані пошкодження.

"Ми з самого початку знали, що існує певний ризик, який ніхто не може виміряти. Часткове руйнування склепіння - це ймовірність, яку поки не можна виключати", - сказала представник єпархії.

Собор XII століття перебував на реконструкції, коли у квітні спалахнула пожежа, в результаті якої обвалився дах і шпиль.