Восстановление Нотр-Дама вступает в рисковую фазу: снимают поврежденные леса

Операция по восстановлению разрушенного пожаром собора Нотр-Дам вступает в рискованную стадию: инженеры готовятся к демонтажу лесов, что может спровоцировать обвал конструкций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Впервые за последние два столетия вчера в Нотр-Даме не было Рождественской мессы, а уже сегодня возобновились работы по подготовке площадки к длительным ремонтным работам, которые должны начаться в 2021 году.

Инженерные группы привезли 75-метровый кран, возвышающийся над частично разрушенным собором.

Начиная с февраля, задачей рабочих будет удаление 250 тонн поврежденных строительных лесов, установленных для реконструкции, запланированной до пожара. При этом необходимо избежать обрушения уцелевших конструкций собора.

"Мы не знаем, как это повлияет на стабильность структуры", - сказала представитель Парижской епархии католической церкви, в которую входит Нотр-Дам.

Вокруг лесов устанавливаются опоры, чтобы снизить риск обрушения, а над ним подвешена вторая решетчатая конструкция для доступа.

Здание контролируется десятками датчиков, детекторов трещин и лазеров, чтобы обнаружить любые первые признаки нестабильности, чтобы рабочие могли быть быстро эвакуированы и минимизированы повреждения.

"Мы с самого начала знали, что существует определенный риск, который никто не может измерить. Частичное разрушение свода - это вероятность, которую пока нельзя исключать", - сказала представитель епархии.