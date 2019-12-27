Двоє українців постраждали в авіакатастрофі в Казахстані - МЗС

Серед постраждалих внаслідок авіакатастрофи у Казахстані є двоє українців.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, пише "Європейська правда".

"Серед постраждалих є двоє громадян України. Обидві особи доставлені до лікарні міста Алмати. Лікарі зазначають, що загрози їхньому життю немає, в обох травми середньої тяжкості - проблеми з хребтом", - сказав він.

За словами Погорельцева, український консул спілкувався лише з лікарями, однак вирішується питання передачі мобільних телефонів постраждалим, щоб консул міг поспілкуватися з ними напряму.

Він також наголосив, що обом постраждалим надається повноцінний консульський супровід, а ситуація перебуває на контролі МЗС.

Нагадаємо, у п’ятницю вранці літак казахської авіакомпанії Bek Air зі 100 людьми на борту розбився невдовзі після зльоту в аеропорту Алмати.

Російські ЗМІ повідомляють про 15 загиблих на даний момент.

За повідомленням казахських правоохоронців, всього на борту літака перебувало п'ять членів екіпажу і 93 пасажири, серед яких іноземні громадяни: два громадянина України, один громадянин Киргизстану, один громадянин Китаю, інші громадяни Казахстану.