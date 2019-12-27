Посол США розказав, як можна вирішити проблему кордону на Донбасі

Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор вважає, що проблема контролю над українсько-російським кордоном на Донбасі може бути вирішена шляхом передачі контролю міжнародним силам.

Про це він розповів у четвер в прощальному інтерв’ю для українських ЗМІ, серед яких була "Європейська правда".

За його словами, за рік-два можливо досягти домовленості про те, що росіяни підуть з Донбасу. При цьому, вважає дипломат, найскладнішим є питання щодо передачі кордону.

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"Але можливо знайти серединне рішення, за яким росіяни передають контроль над кордоном не українському урядові, а міжнародним силам. Ні, не сепаратистам, не маріонеткам РФ, а дійсно міжнародним посередникам", - підкреслив він.

На думку Тейлора, це може бути певна розширена місія ОБСЄ або місія ООН тощо.

"Але ця міжнародна сила має контролювати кордон та гарантувати такий рівень безпеки, за якого буде можливо провести вибори. Адже вибори на цій території не можуть відбутися, доки там присутні росіяни і доки росіяни контролюють кордон", - підкреслив дипломат.

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