Українці з 1 березня їздитимуть в Росію по закордонних паспортах

З 1 березня 2020 року перетин кордону з РФ буде здійснюватися на підставі закордонного паспорта. Це стосуватиметься тільки громадян України, що виїжджають з України на територію РФ.

Відповідне рішення схвалено на засіданні уряду 18 грудня, повідомляє "Європейська правда".

"Таким чином зменшується час проходження прикордонного контролю кожного громадянина. Для перевірки даних особи відомості закордонних паспортів зчитуються спеціальними приладами", - йдеться у повідомленні.

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Водночас при в’їзді громадян України з території РФ на територію України Державна прикордонна служба України здійснюватиме безперешкодний пропуск громадян України і за внутрішніми паспортами та свідоцтвами про народження.

Рішення Уряду передбачає призупинення дії положень угод з Російською Федерацією, укладених ще до початку збройної агресії, які дозволяли перетинати кордон на підставі внутрішнього паспорта або свідоцтва про народження для осіб до 16 років.