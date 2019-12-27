Єврокомісія: газотранспортний оператор України може працювати за законами ЄС

У Єврокомісії підтвердили, що створений в Україні новий оператор газотранспортної системи готовий працювати відповідно до законодавства Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

"Радий відправити листа, що підтверджує, що новостворений оператор газотранспортної системи України відокремлений і готовий працювати відповідно до законодавства ЄС", - написав Марош Шефчович.

Pleased to have sent the letter confirming that #Ukraine's newly established gas transmission system operator is unbundled and set to operate in line with EU law. Essential for the uninterrupted transit of #Russia's gas to Europe via Ukraine, as agreed in #TrilateralGasTalks. pic.twitter.com/TmoiLl9utz — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) December 27, 2019

"Це необхідно для безперебійного транзиту російського газу до Європи через Україну, як було узгоджено під час тристоронніх переговорів", - додав він.

Нагадаємо, 17 грудня секретаріат Енергетичного Співтовариства погодив видачі сертифікації Оператору газотранспортної системи України.

Це означає, що через українську ГТС можна здійснювати транзит російського газу до Європи відповідно до правил на енергетичному ринку Європи.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, яким операція з передачі ГТС України від "Нафтогазу" до нового "Оператора ГТС" звільняється від сплати ПДВ - цей закон був останнім кроком, необхідним для завершення процесу анбандлінгу "Нафтогазу".

Як відомо, анбандлінг - це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії.

НАК "Нафтогаз України" має передати газотранспортні активи новому незалежному оператору до 1 січня 2020 року.