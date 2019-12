Єврокомісія: газотранспортний оператор України може працювати за законами ЄС

У Єврокомісії підтвердили, що створений в Україні новий оператор газотранспортної системи готовий працювати відповідно до законодавства Євросоюзу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович.

"Радий відправити листа, що підтверджує, що новостворений оператор газотранспортної системи України відокремлений і готовий працювати відповідно до законодавства ЄС", - написав Марош Шефчович.

Pleased to have sent the letter confirming that #Ukraine's newly established gas transmission system operator is unbundled and set to operate in line with EU law. Essential for the uninterrupted transit of #Russia's gas to Europe via Ukraine, as agreed in #TrilateralGasTalks. pic.twitter.com/TmoiLl9utz