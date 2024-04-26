Британський корабель відбив ракетну атаку хуситів в Аденській затоці

Есмінець британського Королівського військово-морського флоту HMS Diamond збив ракету, випущену підтримуваними Іраном єменськими бойовиками-хуситами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Есмінець Diamond захищав торгове судно в Аденській затоці і застосував ракетний комплекс Sea Viper для знищення ракети, яка була запущена з території Ємену.

Британський міністр оборони Грант Шаппс заявив, що це був перший випадок, коли військовий корабель британського флоту перехопив ракету в бою з часів війни в Перській затоці в 1991 році.

Реклама:

За його словами, цей напад продемонстрував, наскільки небезпечним стає світ і як недержавні суб'єкти отримують "дуже складну зброю" від таких держав, як Іран.

"Це свідчить про те, що світ змінився і чому 2,5 відсотка є такими важливими", – сказав він, маючи на увазі слова прем’єр-міністра Британії Ріші Сунака про зобов’язання витратити ще мільярди фунтів стерлінгів на оборону до 2030 року.

Раніше США відбили повітряну атаку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у водах Аденської затоки.

Крім того, грецький військовий корабель перехопив два безпілотники хуситів у Червоному морі.