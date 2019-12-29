В Італії в результаті сходження лавини загинула жінка і двоє дітей

В італійських Альпах неподалік кордону з Австрією лавина накрила групу німецьких туристів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

Трагедія сталася в суботу у другій половині дня на гірському схилі на висоті понад 3000 метрів над рівнем моря, в районі курорту Валь Сеналес.

Снігова маса накрила групу з кількох німецьких лижників, які саме рухалися лижною трасою. В результаті на місці загинула 25-річна жінка і її семирічна донька.

Іншу дівчинку такого ж віку з допомогою вертольота у важкому стані доставили до лікарні, однак вона померла від отриманих травм.

Крім того, в суботу в італійських Альпах зійшли ще декілька лавин. В результаті один з лижників отримав невеликі травми, ще одного доставили до лікарні у важкому стані через переохолодження.

Зазначається, що рівень небезпеки сходження лавин на кордоні з Австрією перебуває на позначці 3 за 5-бальною шкалою. Умови для зимового відпочинку ускладнені сильним вітром, який здатний зрушити з місця снігові маси.