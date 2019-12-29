В Италии в результате схода лавины погибла женщина и двое детей

В итальянских Альпах неподалеку от границы с Австрией лавина накрыла группу немецких туристов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Трагедия произошла в субботу во второй половине дня на горном склоне на высоте более 3000 метров над уровнем моря, в районе курорта Валь Сеналес.

Снежная масса накрыла группу из нескольких немецких лыжников, которые именно двигались лыжной трассой. В результате на месте погибла 25-летняя женщина и ее семилетняя дочь.

Другую девочку такого же возраста с помощью вертолета в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако она скончалась от полученных травм.

Кроме того, в субботу в итальянских Альпах сошли еще несколько лавин. В результате один из лыжников получил небольшие травмы, еще одного доставили в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения.

Отмечается, что уровень опасности схода лавин на границе с Австрией находится на отметке 3 по 5-балльной шкале. Условия для зимнего отдыха осложнены сильным ветром, который способен сдвинуть с места снежные массы.