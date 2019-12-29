Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Франція та Німеччина привітали звільнення українських полонених

Німці назвали Меркель і Путіна серед лідерів, які найкраще вирішують глобальні проблеми

Brexit: Дублін підтримав ідею Джонсона щодо мосту між Шотландією і Ірландією

В Італії в результаті сходження лавини загинула жінка і двоє дітей






Глава МЗС Німеччини вимагає негайного режиму тиші в сирійському Ідлібі

Неділя, 29 грудня 2019, 13:58

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас зажадав негайно встановити режим припинення вогню в провінції Ідліб на північному сході Сирії.

Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

 "Гуманітарна ситуація в Ідлібі вже і без того катастрофічна і продовжує посилюватися в результаті бойових дій", - підкреслив міністр.

"Десятки тисяч людей стали біженцями у вкрай важких умовах, посеред зими. Необхідні негайне припинення атак і встановлення міцного режиму перемир'я", - додав він.

За даними ООН, в результаті масованих авіаударів на північному сході Сирії понад 235 тис. були змушені покинути рідні місця.

Ідліб залишається останнім оплотом сирійської збройної опозиції. З кінця квітня наступ на нього ведуть урядові війська за підтримки ВКС Росії. З початку грудня інтенсивність повітряних ударів по провінції значно зросла, відзначають експерти.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Сирія Німеччина
powered by lun.ua