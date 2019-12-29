Німці назвали Меркель і Путіна серед лідерів, які найкраще вирішують глобальні проблеми

Громадяни Німеччини продовжують вважати, що канцлерка Ангела Меркель найкраще підходить для вирішення глобальних зовнішньополітичних завдань у наступному році.

Про це свідчать результати опитування Yougov для WELT AM SONNTAG, повідомляє "Європейська правда".

Хоча політична кар’єра канцлерки вже добігає кінця Меркель серед політиків, які найкраще реагують на глобальні виклики, назвали 22% опитаних.

Потенційна наступниця Меркель, міністр оборони і голова ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер за цим показником має лише 3%.

Меркель випереджає в опитуванні президента Росії Владіміра Путіна (20%), президента Франції Еммануеля Макрона (19%), президента США Дональда Трампа (16%), а також президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

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29% опитаних не довіряють жодному політику у вирішенні глобальних проблем.